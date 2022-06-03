Spor Toto Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, kulüpteki geleceği, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerle anılan Mustafa Eskihellaç'ın durumu hakkında konuştu. Sporx'ten Emrah Karalinç'e konuşan Cihat Arslan, dikkati çeken ifadeler kullandı.



"KENDİMİ BAŞARISIZ SAYMIYORUM"



Öncelikle Yeni Malatyaspor'da göreve geldikleri andan itibaren ciddi bir emek verdiklerini ifade eden Cihat Arslan, "Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Ciddi bir emek var ortada. Sözleşmelerini fesheden oyuncularımız oldu. Biz kulübün geleceğini düşündük. Geleceğin kurtarılması adına yönetimle birlikte adımlar atmaya çalıştık. Bu şartlarda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Dolayısıyla kendimizi başarısız saymıyoruz" dedi.



"Ligin en genç takımıydık ve yaş ortalamamız 19.9'a kadar düşmüştü" diyen Cihat Arslan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Son 10 haftada oyuncu grubundan çok sayıda gidenler oldu. Sadık, Mounir, Haddadi, Kenan... Sorunlar yaşadık. Ligin en genç takımıydık. Belki de bu Süper Lig tarihinde bile olmayacaktır."



"MALATYASPOR İLE DEVAM ETMEKTEN YANAYIM"



Son dönemlerde yönetime sert eleştiriler söz konusu. Cihat Arslan kendi geleceğiyle ilgili olarak ise "Kulübün Mali Kongre ve Genel Kurul yapma durumu var. Dolayısıyla yönetimin ne olacağı belli değil. Dolayısıyla yeni yönetimin vereceği kararlar var. Tabii ki Malatyaspor'da başladığımız bir iş var. Şu anda ben, Malatyaspor'da devam etmekten yanayım. Bir proje olarak görürsek, kulübe de haksızlık etmemek gerek" ifadesini kullandı.



MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ BÜYÜK TAKIMA GİDECEK?



Cihat Arslan, teknik direktörlüğünü yaptığı Mustafa Eskihellaç'ın geleceğiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Cihat Arslan, futbolcunun Malatyaspor'da kalma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekti.



Malatyaspor'un teknik patronu, "Mustafa profesyonelden fazlasıdır. Camiasına para kazandırmak istiyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Ben onun için en iyisini diliyorum. Büyük takımda olmasını çok isterim. Onu alan pişman olmaz. Beşiktaş ve Galatasaray'ın net şekilde gündeminde. Konyaspor'un da gündeminde. Bonservisli olduğu için mali kongreden sonra netleşecektir. Cumartesi günü Mali Kongre var. Mustafa'nın Malatyaspor'da kalacağını düşünmüyorum. TFF 1. Lig'de onu oynatmak haksızlık" diyerek sözlerini tamamladı.





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