Mustafa Cengiz'den borç isyanı: ''Galatasaray banka kurar!''

Galatasaray Adası'ndaki yıkım konusu

"Amatör şubeler asla kapanmayacak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, mail durumu iyileştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında üyelere hitap eden Mustafa Cengiz, kulübün gündemindeki konular hakkında bilgi verip, yöneltilen soruları yanıtladı.Kulübün borçlarının yüksekliğine dikkati çeken Cengiz,dedi.İçinde bulunulan genel mali durumlardan kaynaklı olarak faizlerin de artığını anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Başkan Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yıkım için bugün tekrar Galatasaray Adası'na gitmeleri konusuyla ilgili üyelere bilgi verdi.Sabah erken saatlerde durumdan haberdar olduklarını ve yönetici arkadaşlarının oraya gittiklerini anlatan Cengiz,ifadelerini kullandı.Belediye yetkililerinin kendilerinedediğini aktaran Cengiz,şeklinde konuştu.Başkan Mustafa Cengiz, içinde bulunulan mali durumdan dolayı amatör şubelerin kapatılacağı iddialarını yalanlarken, kaynakları ölçüsünde harcama yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.Kulübün son 10 yılda gelir gider farkının 188 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Cengiz,şeklinde görüş belirtti.Yeni vergi düzenlemesiyle, futbol şubesi vergilerinin amatör şubelerde kullanılmak üzere iadesi için yol açıldığını ancak burada da uygulamadan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti:Kombine kart satışlarında 30 bine yaklaştıklarını bir noktada artık satış yapmayacaklarını söyleyen Mustafa Cengiz,derken, yeni transfer edilen oyucuların maç başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini, görüşmelere başlandığı duyurulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sadece kazanılan maçları kapsayan bir prim sisteminde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.Cengiz ayrıca, kulübe üyelik için başvurusunu yapmış bin 700 kişi bulunduğunu da açıklayarak,ifadesini kullandı.