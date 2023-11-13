Muslera ve Torreira'ya kötü haber!

Uruguay Milli Takımı'nın Arjantin ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera ve Torreira'ya kötü haber!
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13 Kasım 2023 18:05
Son güncelleme 13 Kasım 2023 18:07
Uruguay Milli Takımı'nın Arjantin ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.

Kadroda Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Lucas Torreira yer almadı.

Öte yandan Gremio ile iyi bir çıkış yakalayan 36 yaşındaki Luis Suarez 1 yıllık aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı.


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