Süper Lig'de sezon başından itibaren başarısız bir performans gösteren Galatasaray'da Sivasspor yenilgisi tepkileri arttırdı.



Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip kötü gidişata devam ediyor.



47 GOL ATTI, 50 GOL YEDİ: -3 AVERAJ!



Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray bu sezon 14. yenilgisini yaşadı. 35 haftada 13 galibiyeti olan Cimbom 8 de beraberlik aldı. En kötü sezonlarından birisine imza atarken attığı 47 gole karşılık kalesinde 50 gol birden gördü ve -3 averajla 13. sırada kendisine yer bulabildi.



BU SEZON GOL YEME REKORU KIRDI



34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11 sezonunda 46 gol, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde en kötü performansına imza atıp, rekor kırdı.



TORRENT: 'MUSLERA KALECİLİK YAPAMADI'



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent 3-2 kaybedilen Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluş ekranlarına yaptığı açıklamada Muslera'yla ilgili sert ifadeler kullanmıştı.



Katalan teknik adamın Uruguaylı file bekçisi ile ilgili açıklaması kulüp tercümanı tarafından sadece; "Muslera durduramadı" diye tercüme edilmiş ancak Torrent aslında, "Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. 3'ün de kalecilik yapamadı" ifadelerini kullanmıştı.



Galatasaray'a geldiği günden beri pek çok şampiyonlukta direkt payı olan Muslera'nın kendisiyle aynı dili konuşan Torrent'in bu açıklamalarından sonra nasıl tepki vereceği merak konusu olmuştu.



MUSLERA CAMİAYI İKİYE BÖLDÜ



Fernando Muslera'nın Sivasspor karşısında yediği goller sonrası, Galatasaray'da kaleci tartışmaları yeniden alevlendi.



Sarı-Kırmızılılar'ın bir bölümü, 36 yaşındaki kalecinin artık eski günlerinden çok uzak olduğunu, özellikle sakatlık sonrası toparlanmasının kolay olmayacağını savunuyor.



Bir diğer grup ise Muslera'nın Galatasaray 'a çok sayıda şampiyonluk kazandırdığını, tecrübesiyle yine fark yaratabileceğini ileri sürüyor.



MUSLERA DEVAM ETMEK İSTİYOR



Galatasaray'daki sözleşmesi devam eden tecrübeli eldiven ise bu tartışmaların dışında, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmenin planlarını yapıyor.







