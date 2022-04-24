Musa Çağıran: 'Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz'

İttifak Holding Konyaspor forması giyen Musa Çağıran, 3-2 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, "Malatyasporlu oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. İyi bir karşılaşma sergilediler. Maçın ne kadar zor olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Oyunun başlangıcında golü de bulduk, kırmızı kart oldu. Daha sonra biraz daha rahatladık ve ikinci golü buldu. İkinci yarıda beklemediğimiz bir frikik golü yedik ve bu oyunu zorlaştırdı. Ama bu, bizim gibi tecrübeli ve kaliteli takımların oyuna daha çok hakim olup, öz veri ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü böyle maçlar çok zor maçlardır. Allah kimseye yaşatmasın böyle durumda olan Malatyalı oyuncular, çok zor durum, onlar da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Karşılık olarak vermeniz gerekiyor. Psikolojik ve mental olarak çok zor maçlar. Buna ilk devre iyi karşılık verdik ama ikinci devre ilk 15-20 dakika bunu yaptığımızı söyleyemem. Biraz durağandık, biraz daha karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra ikinci golü yedik. 10 kişi olan takımdan ikinci golü yemek bizi üzdü." dedi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ İSTİYORUZ"



Hedefleri için konuşan Çağıran, "Ama sonuçta iyisiyle kötüsüyle galip geldik, 3 puanı aldık. Hepimizin söylediği gibi Şampiyonlar Ligi müziğini Konyamız'da çaldırtmak istiyoruz." diye konuştu.





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