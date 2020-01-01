Murray: "Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum"

Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray, "dünyanın en iyi basketbol oyuncusu" olmak istediğini söyledi.



Nuggets, Murray ile takımının playoff maratonu sırasında yıldız olma yolunda büyük bir başarı elde etmişti.



Ashley Brooke ile yaptığı röportajda Murray, asıl hedefinin dünyanın en iyi oyuncusu olmak olduğunu açıkladı. Nuggets ekibi sözleşmesini uzattıktan sonra Kanadalı oyuncu, oyununda büyük gelişme göstermişti:



"Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum… bu benim hayalim ve hedefim. Başarmak istediğim şey bu. Her zaman gereken yeteneğe sahip olduğumu biliyordum. Ama aslen burada olup gerçekten bir şansa sahip olabilmek, bana çok fazla güç veriyor. Bana çok fazla motivasyon sağlıyor."



Murray'in sadece 23 yaşında olduğu düşünüldüğünde, umutlarını ve vaatlerini gerçeğe dönüştürmek için yeterli zamanı bulunuyor. Nuggets, geride bıraktığımız sezonun playofflarında Murray'nin ligin en sıcak skoreri oyuncusu olduğu iki seride, 3-1 geriye düştükten sonra geri dönmüştü.



