Murat Uçkun: 'Her zamanki hastalığımızdan kaybettik!'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Murat Uçkun açıklamalar yaptı. Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Murat Uçkun, sezon başından bu yana 11 oyuncunun tek taraflı fesih ve kiralık olarak başka kulüplere gittiğini belirtti.



19 yaş altı takımlarından takviye alarak sahaya çıktıklarını anlatan Uçkun, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarımızda ellerinden geldiği kadarıyla sonuna kadar mücadele etti ama her zamanki hastalığımız duran toptan yediğimiz golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldık. Skor adına üzüntü duyuyoruz. Ama son 10 dakika ve 90 dakikaya baktığımızda kendilerine yakışır mücadele verdiklerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum."









