Murat Sancak: 'Jesus'tan sonra en pahalısı Montella'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mavi-lacivertlilerin gündemini değerlendiren Murat Sancak, Younes Belhanda'ya verilen para cezası hakkında konuştu. Mario Balotelli'nin ayrılık sürecini anlatan Murat Sancak, Vincenzo Montella'nın imza sürecinde yaşananları anlattı.



Radyo Spor'un sorularını cevaplayan Murat Sancak, gündemdeki istifa iddialarına da yanıt verdi. Murat Sancak son olarak Yunus Akgün'le ilgili de konuştu.



"6-7 KEZ İSTİFA ETTİ, AYRILDIK"



Sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrılması kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Sancak, "Gökhan Göktürk ile 4-5 yıl önce çalışmaya başladık. Gelişmeler üzerine sportif direktörlük verdik. Efendi bizi dinleyen birisiydi. Hayatta böyle ayrılıklar olabiliyor. Daha önce birkaç kez istifasını vermişti. Ben de onu babacan şekilde fırçalayıp görevini sürdürmesini isterdim. 6-7 olunca ayrıldık. Umarım bizi özlemez. Hiçbir camia birilerine bağlı değildir. Kimsenin arkasından ağlayacak halimiz yok. Gökhan varken sportif direktör yardımcısı alacaktık. Alper Aslan'ı aldık. Önümüzdeki hafta da sportif direktörümüzü açıklayacağız. Spor camiasının içinde olan birisi. yurt dışında bir kulübün başkanlığını yapıyordu. Kulübün sahibiyle görüşüp görevini fesih etti. Tecrübeli bir arkadaşımız. Faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"MONTELLA, TRABZONSPOR İEL ANLAŞMADI"



Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları cevaplayan Murat Sancak, "Lig devam ediyor. Montella Trabzonspor ile anlaştı haberleri çıkıyor. Böyle bir şey yok. Trabzonspor da yolda yürürken böyle bir nezaketsizlik yapmaz. İşin raconunu bilirler. Sezon sonunda sözleşmesi bitince talip olabilirler. Biz uzatmak isteriz ama olursa olur olmazsa olmaz. Biz iyi anlaştığımız herkesle yola devam etmek istiyoruz. Kendisi gitmek isterse yapacağımız bir şey yok. Jesus'tan sonra en pahalı hoca. Ben fedakarlık yaptım" diye konuştu.



"1.5 SENEDİR BOŞTAYDI"



Vincenzo Montella'nın imza attığı dönemde Andrea Pirlo'nun da gündeme geldiğini belirten Başkan Sancak, "Biz aldığımızda 1.5 yıldır boştaydı. Kimse peşinde koşmuyordu ama değerli bir hocaydı. Önümüzde iki tane İtalyan vardı. Montella ile anlaştık. Diğeri Pirlo'ydu onu da Karagümrük aldı. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek, Allah nasip ederse gideriz" dedi.



"BELHANDA, OKUMADAN İMZALADI"



Younes Belhanda'ya kestikleri 180 bin euroluk ceza hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Sancak, "Her futbolcu namusuyla çıkar oynar. Daha önce şu takımda oynamış falan diyorlar, öyle şeyler olmaz. Benim takımımda olmaz. Belhanda'yı bilmeyen dışarıdan yorum yapar. Takımı en çok sahiplenen futbolculardan birisi. Takım Trabzonspor'u yenmeye şartlanmıştı. Geri düşünce sorun oldu. Trabzonsporlu futbolcuların topu ondan ona atmasıyla sinirlendi. Yapmamalıydı ama hüngür hüngür ağladı. Bütün futbolcular ve hoca imzalı olarak Belhanda'nın takımda kalmasını istedi. Kadro dışında kalmasını düşündük, bir reaksiyon verilmeliydi. Kesilebilecek en yüksek cezayı kestik. İstese bu parayı ödemez. Verilebilecek en yüksek ceza 10 bin euro ama 180 bin euro ceza kestik ve okumadan imzaladı. Belhanda giderken buraya para kazandırmak istiyorum diyor. Yurt dışından 3-4 tane kulüp istiyor. Böyle insanları kaybetmek kolay değil" açıklamasını yaptı.



"BALOTELLI GİTMESEYDİ, HOCA GİDECEKTİ"



Mario Balotelli'nin ayrılık sürecine dair konuşan Murat Sancak, "Balotelli ile ilgili açıklamadığım bir şey açıklayayım. Eğer göndermemiş olsaydım hoca gidecekti. Hocanın şartı oydu. Bazen uyum açısından önemli. Bazen anlaşamıyorsun. Balotelli misyonunu tamamlamıştı. Tekrar gelse alır mıyım, alırım tabii. Onu seyrettiğim zaman zevk duyan bir adamım. Bugün Sion'un oyuncusu yapacak bir şey yok" dedi.



Takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama yapan Başkan Sancak, "Vargas ile de görüşüyorum. Daha sözleşmesi var. Benim mevkiime futbolcu alma sözleşmem bitince geleceğim diyor. Muric sözleşmem bitince bedava oynayacağım diyor. En çok da beni seviyorlar. Mütevazı olmayacağım. Onlarla baba oğul ilişkimiz var. Yunus Akgün, hakikaten benim oğlum gibi. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olsun istiyorum. Ancak başarı dileyebilirim" ifadelerini kullandı.



"HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞANA KADAR BAŞKANIM"



Adana Demirspor'un maaş ödemelerinde sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Murat Sancak, "Şu anda kulüplerin maddi sıkıntıları çok. 3-4 ay maaş veremeyen kulüpler var. Biz Allah'a şükür en son şubat maaşlarını ödedik. Biz bu kadar uğraşırken bilsinler. Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım demiştim. Sonra da 'pazara kadar değil mezara kadar' şarkısını paylaştım" diye konuştu.



"ÜZERİNE PARA VERİP GÖNDERDİK"



Artem Dzyuba ile Britt Assombalonga'nın Adana Demirspor'dan ayrılık sürecine değinen Murat Sancak, "Dzyuba antrenmanlarda performans göstermediği için gitti. Olmadı. Burada mutsuz olacaktı. Gittiği yerlerde goller atıyor. Sorun yok. Assombalonga taraftarla sorun yaşadı. 6-7 kulüp istedi. Para kazanarak göndereceğimiz oyuncuydu üzerine para verip gönderdik" açıklamasını yaptı.



"LİGDEN ÇEKİLENLERİN MAÇLARI SAYILMAZ"



Murat Sancak, Gaziantep FK ile Hatayspor'un ligden çekilmesiyle ilgili gelen soruya, "FIFA'nın kuralları var. Her ne sebeple olursa olsun çekilen takımların maçları sayılmaz. TFF bir karar almış. Kulüpler Birliği de diyeceklerini TFF'ye götürdü. Ne karar verilirse verilsin, adaletli olsun" cevabını verdi.



"PAMUKLARA SARIP İYİ BAKMAMIZ LAZIM"



Hakem tartışmalarına değinen Murat Sancak, "Hakemler bizim göz bebeğimiz. Pamuklara sarıp iyi bakmamız lazım. Hakemlerin gelirleri artırılmalı. Benim insani olarak hiçbir hakemle sorunum yok. Hakemlerin biraz daha duyarlı olmasında fayda var. Sahaya girdiği zaman renk ayrımı olmadan düdükleri çalsınlar. Hakemler oluyor. Belki önümüzdeki sezon yarı otomatik VAR sistemi gelince hatalar azalır" dedi.



"N'KOUDOU İLE ANLAŞAMADIK"



Adana Demirspor'un ara transfer döneminde takviye etmek istediği oyuncularla ilgili Murat Sancak, "Hulk'u takımı bırakmadı. Kendisi gelmek istiyordu. Takımı bırakmayınca zorla alamayız. Oranın sözleşmeli oyuncusu. N'Koudou ile bir noktadan sonra anlaşamadık. Biz gelmesini istiyorduk. Beşiktaş'ın verdiğinden fazlasını verdik. Olmadı. Luis Suarez ile de görüştük. İki defa Metin Korkmaz gitti, o da olmadı. Bakayoko için Chelsea ve Milan ile anlaştık. Son anda imzalamaktan vazgeçti. Yapacak bir şey yok" açıklamasını yaptı.



"ONYEKURU'NUN OPSİYONU VAR"



Henry Onyekuru'nun geleceğine dair konuşan Murat Sancak, "Onyekuru'nun opsiyonunu Avrupa'ya gidersek mecbur kullanmak zorundayız. 3 milyon 500 bin euro bonservisi var. Gidemezsek istersek kullanırız, istemezsek kullanmayız" dedi.



Tüm Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası Adana Demirspor'un yaptığı destekleri de dile getiren Sancak, "Depremi biz İstanbul'da yaşadık. Ümraniye'de maçımız vardı. Hemen özel uçakla Adana'ya gittik. Herkesi ailesiyle toplayıp Antalya'ya yolladık. Orada 20-25 gün orada konaklattık. Konteyner mahallesi yaptık. Türkiye'de hiçbir kulübün yapamayacağı şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.



"YÜKSEL BAŞKANI ARADIM, SABRET DEDİM"



Hüseyin Eroğlu'nun Samsunspor'daki başarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Sancak, "Samsunspor şimdiki hocayı aldığında Yüksel başkanı aradım, bu hocaya sabret bu hoca seni Süper Lig'e çıkaracak dedim. İyi bir hoca" diye konuştu.



"İPTAL OLUNCA AYRILIKLAR OLDU"



Gökhan Töre, Yusuf Sarı ve Mert Çetin hakkında da konuşan Murat Sancak, "Gökhan Töre'nin oynaması gerekiyordu. Yolları ayırdık. Kadroyu azalttık hocanın istediği sayıya getirdik. Rezerv lig olacak diye bu kadar oyuncu almıştık. İptal olunca ayrılıklar oldu. Yusuf ve Mert'i hoca istedi, aldık. Mert'in performansına bağlı olarak opsiyonu kullanacağız" açıklamasını yaptı.



"TALISCA İLE İLGİLENMEDİK"



Anderson Talisca iddialarına dair Murat Sancak şu ifadeleri kullandı: "Talisca ile ilgilenmedik. Bitmeyen bir paramız yok. Bunlarla ilgilenmek kolay değil. Sen bunları iste ama bilet almaya gelince pahalı bul. Öyle olunca olmuyor."



Süper Lig'deki takımların maddi durumlarını değerlendiren Murat Sancak, "Bizimle Süper Lig'e çıkan Giresunspor düşme potasında. Kolay değil. Bu kısıtlı bütçeyle 300 milyon TL borçları var. Geçenlerde başkanları açıkladı. Bu işler bu kadar kolay değil. 4 maçlık prim sistemi var. 12 ile 8 puan arasında belirlenen prim miktarı var. 8'in altında kalırlarsa prim yok" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine verdiği para cezaları hakkında Murat Sancak, "Yediğimiz bütün cezaları hak ettim. Ancak insan bu adam bu kadar cezayı neden yiyor diye bir sorsunlar. Bariz hatalara tepki verdiğimiz için ceza aldım" yorumunda bulundu.





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