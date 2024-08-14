Müller: "Bundesliga için sabırsızlanıyorum''

Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Thomas Müller, Bundesliga'nın başlaması için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Müller: 'Bundesliga için sabırsızlanıyorum''
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14 Ağustos 2024 22:14
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 22:18
Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller, Bundesliga'nın başlaması için heyecanlı olduğunu söyledi.

Bayern Münih'in deneyimli isimlerinden Thomas Müller, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Müller, "Geçen sezon ligi 3. sırada bitirmemizin ardından herkes bu sezon nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi merak ediyor. Elbette en iyisi muhteşem bir reaksiyon göstermek olur. Ancak sporda ve hayatta neler olacağını asla bilemezsiniz. Hazırlıklar iyi hissettiriyor ama muhtemelen tüm takımlar aynı hissi yaşıyordur. Heyecanlıyım, ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, ligin ilk haftasında 25 Ağustos Pazar günü Wolfsburg ile deplasmanda karşılaşacak.

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