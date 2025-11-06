Emre Kılınç tam köşeye 🚀pic.twitter.com/bwKTyE3FZR



— Sporx (@sporx) November 6, 2025

Muhteşem Samsunspor: 3 oldu; Marius Mouandilmadjipic.twitter.com/0595c1HLnJ



— Sporx (@sporx) November 6, 2025

THOMAS REIS İDEAL 11'İNİ BOZMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. maç haftasında temsilcimiz Samsunspor ile Malta ekibi Hamrun Spartans karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0'lık skorla kazandı.Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.İlk 3 maçında 7 gol atan ve kalesinde gol görmeyen. Hamrun Spartans ise ilk 3 maçında puanla tanışamadı.Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. maç haftasında Breidablik'e konuk olacak. Hamrun Spartans ise Lincoln Red Imps ile karşılaşacak.Samsunspor mücadeleye Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji ilk 11'iyle başladı.Konuk Hamrun Spartans ise Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Koffi, Smailagic ilk 11'iyle sahada yer aldı.13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta çıktı.: Samsun Yeni 19 Mayıs: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan): Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 81 Borevkovic), Makoumbou (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Celil Yüksel (Dk. 87 Soner Gönül), Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 70 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji: Bonello, Compri (Dk. 71 Xerri), Bjelicic, Polito (Dk. 85 Meijer), Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong (Dk. 85 Cadjenovic), Garcia (Dk. 46 Eder), Koffi, Smailagic (Dk. 46 Thioune): Dk. 18 Holse, Dk. 58 Emre Kılınç, Dk. 77 Mouandilmadji (Samsunspor): Dk. 22 Mbong (Hamrun Spartans)