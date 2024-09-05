Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan acil destek çağrısı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğla'yı temsil edecek Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, sponsorluk çağrısı yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan acil destek çağrısı
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05 Eylül 2024 14:22
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğla'yı temsil edecek Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, sponsorluk çağrısında bulundu.

Başkan Kıyanç, "Muğlaspor benim ya da 27 kişiyle oluşturduğumuz yönetimin değil, şehrin kulübüdür. Takımımız maça çıkacak. Göğüs sponsoru, sırt sponsoru ve saha reklamımız yok. Hiçbir destek olmaksızın transferler ile ödemeler yapıyoruz. Bunun sürdürülebilmesi için herkesin Muğlaspor'a sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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