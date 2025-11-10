Muğla'da "Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu" yapıldı

Muğla'da, Atatürk'ü anmak amacıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen 32. Yol Koşusu'nda kadın ve erkeklerde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

calendar 10 Kasım 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muğla'da 'Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu' yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Muğla'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında "Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu" düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organize ettiği yarışların kadınlar ve veteranlar 4 bin metre ile erkekler 7 bin metre koşularının startını Muğla Valisi İdris Akbıyık verdi.

Akbıyık, koşuya katılan sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.


Yeniköy Meydanı'ndan başlayan koşu, MSKÜ yerleşkesindeki statta son buldu.

Kadınlarda Fatma Toş Tatlı birinci, Anna Kantarmış ikinci, Merve Suğra Öztürk üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Koray Korkut birinciliği elde ederken, Emre Sevinç ikinci, Ahmet Ergüngör de üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlarda veteran yaş gruplarında da dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, koşuya 6 üniversiteden 325 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Rektör Kaçar ve akademik personel tarafından takdim edildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.