Muğla'da 'Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu' yapıldı

Muğla'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında "Atatürk'e Saygı Gençlik 32. Yol Koşusu" düzenlendi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organize ettiği yarışların kadınlar ve veteranlar 4 bin metre ile erkekler 7 bin metre koşularının startını Muğla Valisi İdris Akbıyık verdi.Akbıyık, koşuya katılan sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.Yeniköy Meydanı'ndan başlayan koşu, MSKÜ yerleşkesindeki statta son buldu.Kadınlarda Fatma Toş Tatlı birinci, Anna Kantarmış ikinci, Merve Suğra Öztürk üçüncü oldu.Erkeklerde ise Koray Korkut birinciliği elde ederken, Emre Sevinç ikinci, Ahmet Ergüngör de üçüncü sırada yer aldı.Yarışlarda veteran yaş gruplarında da dereceye giren sporculara ödülleri verildi.MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, koşuya 6 üniversiteden 325 sporcunun katıldığını söyledi.Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Rektör Kaçar ve akademik personel tarafından takdim edildi.