Mourinho'nun yeni hedefi: Niguez

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Atletico Madrid'den orta saha oyuncusu Saul Niguez ile ilgilendiği ifade edildi..

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho'nun yeni hedefi: Niguez
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21 Temmuz 2022 19:47
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferdeki yeni hedefini belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.

İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euro'luk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.

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