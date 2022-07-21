Mourinho'nun yeni hedefi: Niguez

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferdeki yeni hedefini belirledi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.
İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euro'luk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.
Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.
İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.
İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euro'luk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.
Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.
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