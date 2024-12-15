Mourinho: "Kazanmak zorundayız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Kazanmak zorundayız'
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15 Aralık 2024 18:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, iki maçlık yenilginin ardından takıma nasıl bir dokunuşu olacağı yönünde gelen sorunun ardından, "Her an farklı bir andır. Her kulüp ve kültür farklıdır. Uygulayabileceğiniz tek bir sihirli yöntem yok. İşler iyi giderken ayaklarınız her zaman yere basmalı. İşler kötü gittiğin de aklınızı kaybetmemenizi sağlamanız gerekiyor. Bir hafta öncesine kadar en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımdık. Beşiktaş maçında iyi oynamıştık ama kaybetmiştik. Futbol böyle bir şey. İnsanlar içinde bulunduğumuz duruma zor diyorsa bundan çıkmanın tek yöntemi sakin kalmamızdır. Bugünden başlayarak kazanmak zorundayız." yanıtını verdi.

Mourinho, Başakşehir'le ilgili, "Onların içinde bulunduğu durum bizim tam tersimiz. Çok kötü sonuçlar aldıkları bir dönemdelerdi. Sonrasında 3 maç üst üste kazandılar ve harika bir takım oldular. Onları organize bir takım olarak görüyorum. Oyun felsefelerini değiştireceklerini düşünmüyorum. Beşiktaş maçında 4-5 net pozisyonu değerlendirememiştik." sözlerini sarf etti.

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