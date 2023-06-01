Mourinho ilk kez finalde kaybetti

Jose Mourinho kariyerinde çıktığı 6. Avrupa kupası finalini kaybederek bir ilki yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho ilk kez finalde kaybetti
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01 Haziran 2023 01:51
Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalini kaybederek bir ilki yaşadı.

Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finali kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Portekizli hoca daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de Konferans Ligi şampiyonlukları elde etmişti.

Mourinho kaybettiği finalin ardından ise seramoniye katılmadan madalyasını aldı ve daha sonra tribündeki bir taraftara hediye etti.

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