Mostafa Mohamed Mısır'a hayat verdi: 3-0

Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 2. Turu'nda Mısır, deplasmanda Libya'yla karşı karşıya geldi.



28 Mart Stadı'nda oynanan maçı Mısır 3-0 kazanırken Galatasaraylı Mostafa Mohammed maça damga vuran isim oldu.



40. dakikada El Fotouh'un golünde asist yapan Mostafa Mohamed, 45+4'te attığı golle skoru 2-0 yaptı. 72. dakikada Sobhi'nin golüyle skoru 3-0 oldu ve maçı Mısır 3 puanla kapattı.



Bu sonuçla Mısır grubunda 10 puanla liderliğini sürdürürken Libya ise 6 puanda kaldı.



