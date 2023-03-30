Morutan'ın menajeri: 'Türkiye'ye dönmeyecek'

Galatasaray'ın sezon başında 5.5 milyon euro şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için menajeri Ioan Becali'den açıklama geldi.



Pisa, Morutan'ı kiralamak için 150 bin euro ödemişti. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek. Morutan, en az 25 maçta 45 dakika oynama şartını yerine getirdi. Pisa'nın Serie A'ya direkt yükselecek iki takımdan biri olması çok zor görünüyor ancak playoff sınırının içinde bulunuyor.



"TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK"



Morutan'ın durumuyla ilgili La Nazione'ye açıklama yapan Becali, "Morutan, büyük ihtimalle İtalya'da kalacak. Kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek. İtalyan kulüpleri, Morutan'a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa'da. Satın alma opsiyonunu kullanmazsa diğer kulüplerle transfer görüşmeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.



MORUTAN İÇİN ADI GEÇENLER



Morutan'ın adı başta Serie A ekibi Salernitana olmak üzere birçok kulüple anılıyor.



Pisa daha önce 5.5 milyon euro'luk opsiyonu indirip almak istese de Galatasaray, 5.5 milyon euro'dan taviz vermedi.



28 MAÇTA 13 GOLE ETKİ



Pisa'da 28 Serie B maçına çıkan 23 yaşındaki Morutan, 6 gol atıp 7 asist yaptı.



