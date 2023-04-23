Morutan için indirim talebi! Becali, Galatasaray ile görüşüyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonu için transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.



Aslan yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için birçok ismi listesine almıştı. Belirlenen futbolcular için görüşmeler devam ediyordu. Yönetim aynı zamanda takımdan ayrılacak isimler için de çalışma yürütüyor. Bu futbolcuların başında ise Olimpiu Morutan geliyor.



DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ



Galatasaray, 23 yaşındaki yıldızı Olimpiu Morutan'ı sezon başında İtalya Ligi 2. Lig takımlarından Pisa'ya kiralamıştı. Rumen futbolcu Çizme ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Morutan Pisa formasıyla 32 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 6 gol attı. Ayrıca 7 de asist yaptı.



Pisa'nın, Morutan'ın performansından memnun olduğu ve başarılı orta sahanın bonservisini almak istediği belirtilmişti. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



İtalyan gazeteci Nicolo Schira transfere dair sıcak haberi duyurdu. Pisa'nın, Morutan'ın bonservisini almak için menajer Becali'yi yetkilendirdiği ifade edildi. Becali'nin de sarı kırmızılı kulüple görüşmelere başladığı belirtildi. Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için 5.5 milyon Euro istiyordu. Becali'nin bu ücretle ilgili sarı kırmızılı kulüple temasa geçtiği bildirildi.



Ayrıca İtalyan temsilcisinin, 31 Mayıs tarihine kadar Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanabileceği yazıldı.





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