Memphis Grizzlies'in yıldız guardı Ja Morant, sosyal medya hesaplarını kapatma kararı alabileceğinin sinyallerini verdi.



Yakın zamanda X hesabını devre dışı bırakan Morant, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, NBA kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medyayı tamamen bırakmayı planladığını söyledi.



Morant, Memphis Commercial Appeal'den Damichael Cole'a, "Hiç sevmiyorum. Hâlâ kullanmamın tek sebebi, sponsorlarım ve paylaşmam gereken bazı şeyler olması. Aslında hiç istemiyorum. Şimdilik tadını çıkarın çünkü basketbolu bıraktığımda beni buralarda göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki yıldız, gelecekte bir Slam Dunk yarışmasına katılabileceğine dair yaptığı paylaşımdan kısa bir süre sonra X hesabını kapattı. Instagram hesabı hâlâ aktif olsa da, 14 Aralık 2024'ten bu yana paylaşım yapmadı.



Bu sezon çıktığı 35 maçta 20.5 sayı, 7.4 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



