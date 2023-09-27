Montella'nın yardımcılığı için sürpriz aday: Mehmet Topal

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor.



Haber Global'den Fatih Demirkol'un haberine göre; TFF, Montella'nın yardımcılığı için üzerinde kimsenin tartışamayacağı isimler düşünülüyor.



MEHMET TOPAL İDDİASI



Haberde; bu isimlerden birinin teknik direktörlük belgelerini almış olan eski milli futbolcu Mehmet Topal olduğu ifade edildi.



Kariyeri boyunca Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Topal, 2022-23 sezonunda futbolu bırakmıştı.







