Montella'nın yardımcılığı için sürpriz aday: Mehmet Topal

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığı için Mehmet Topal ismi gündeme geldi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Montella'nın yardımcılığı için sürpriz aday: Mehmet Topal
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27 Eylül 2023 15:35
Son güncelleme 27 Eylül 2023 17:42
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor.

Haber Global'den Fatih Demirkol'un haberine göre; TFF, Montella'nın yardımcılığı için üzerinde kimsenin tartışamayacağı isimler düşünülüyor.

MEHMET TOPAL İDDİASI

Haberde; bu isimlerden birinin teknik direktörlük belgelerini almış olan eski milli futbolcu Mehmet Topal olduğu ifade edildi.

Kariyeri boyunca Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Topal, 2022-23 sezonunda futbolu bırakmıştı.



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