Montella'nın seçimi "Şükür" oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. İtalyan teknik adamın spor kategorisindeki seçimi "Şükür" oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Montella'nın seçimi 'Şükür' oldu
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27 Ocak 2025 12:06
Son güncelleme 27 Ocak 2025 12:08
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vincenzo Montella, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tecrübeli teknik adam, "Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğrafından yana kullanan İtalyan çalıştırıcı, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde seçimini "Şükür" fotoğrafından yana kullandı

Montella, "Spor" kategorisinde oyunu Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına verdi.

Deneyimli teknik direktör, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleyen gol sevincini yaptığı kareyi seçti.

O anı çok net hatırladığını dile getiren Vincenzo Montella, "Hepimizin hayallerini hatırlıyorum, maçın önemli bir anındaki gerginliği hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonasındaki ilk maçımızdı. Bu fotoğraf, hayallerimizin peşindeyken sadece Arda'nın duygularını değil ülkemizin ve bizlerin de o an hissettiklerini yansıtıyor." açıklamasında bulundu.



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