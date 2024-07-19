Montella ile yollar ayrılacak mı? Hacıosmanoğlu açıkladı

incenzo Montella'nın yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları doğru mu?" sorusuna, " Yönetim olarak A Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" yanıtını verdi.



Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, geride kalan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybederek elenmişti.









TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.Candaş Tolga Işık'a konuşan Hacıosmanoğlu,