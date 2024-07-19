Montella ile yollar ayrılacak mı? Hacıosmanoğlu açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montella ile yollar ayrılacak mı? Hacıosmanoğlu açıkladı
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19 Temmuz 2024 21:10
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Candaş Tolga Işık'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella'nın yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları doğru mu?" sorusuna, "Yönetim olarak A Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" yanıtını verdi.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, geride kalan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybederek elenmişti.
 

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