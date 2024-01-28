Monte Carlo'da kazanan Thierry Neuville oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk etabı Monte Carlo Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Monte Carlo'da kazanan Thierry Neuville oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 16:39
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'ni, Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville kazandı.

Monako'da düzenlenen 17 etaplık mücadeleyi 3 saat 9 dakika 30.9 saniyede tamamlayan Belçikalı pilot Neuville, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Neuville, WRC kariyerinin 20. etap galibiyetini aldı.

Toyota Gazoo'dan Fransız Sebastien Ogier, liderin 16.1 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Elfyn Evans ise Neuville'in 45.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

WRC'nin ikinci ayağı, 15-18 Şubat'ta İsveç'te düzenlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery