Monchi'den itiraf: 'Savunmacı almamız gerekiyor'

Sevilla'nın Futbol Direktörü Monchi, Osasuna'yla oynadıkları maç öncesi savunma takviyesi yapmaları gerektiğinin altını çizdi.



Sevilla'nın Osasuna'ya 2-1 kaybettiği maç öncesi yaptığı açıklamada Monchi, "Transferler yaptık ama hala savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Marcao ve Suso sakatlıkları yüzünden oynayamayacak. Munir teknik ekibin kararıyla yok ve Isco da bu maçta idman eksiği nedeniyle yok. Maça eksik çıkıyoruz" sözlerini kullandı.



Bilindiği gibi Sevilla, Marcao'dan sonra Galatasaraylı Victor Nelsson'u da transfer etmek için çalışmalara başlamıştı. Monchi'nin Galatasaray'dan izinsiz olarak Danimarkalı stoperle görüştüğü ve bu nedenle FIFA'ya şikayet edileceği haberleri dolaşırken sarı kırmızılıların bonservis için 20 milyon euroda aşağı inmeyeceği bilgisi paylaşılmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ