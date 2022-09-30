Monaco, Trabzonspor'u izlemeye geliyor

Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçından sonra Monaco ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Trabzonspor, Fransız ekibinin gözlemcileri tarafından Kayserispor maçında izlenecek.



YARDIMCISI GELİYOR



Gelen bilgilere göre AS Monaco teknik direktörü Philippe Clement'in iki yardımcısından birisi olan Jonas Ivens ile maç analisti Pierre Amtirano 1 Ekim Cumartesi akşamı maçı yerinde izleyecek.



ABDÜLKADİR'İ İZLEMEYE GELMİŞLERDİ



Bu arada AS Monaco daha önceki yıllarda Abdülkadir Ömür'ü defalarca izlemişti. Fransız ekibinin scoutu Jose Bray, Trabzon'a kadar gelmişti. Bray'ın talebiyle Fransız ekibi Abdülkadir'e telif yapmış ama kabul görmemişti. İlk etapta Bray'in de Kayserispor maçı için geleceği deklare edilmiş ve kendisi için akreditasyon istenmişti. Ancak bu akreditasyon daha sonra iptal edildi.



Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçında Monaco temsilcilerine fazla ipucu vermemek için oyun sisteminde ve kadroda sürpriz değişiklikler yapabileceği de gelen bilgiler arasında.



(Karadeniz Gazetesi)





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