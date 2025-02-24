Moise Kean'den müjdeli haber!

Fiorentina, Hellas Verona maçında kafa travması geçiren Moise Kean'ın hastaneden taburcu olduğunu ve 24 yaşındaki futbolcunun testlerinde negatif bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Imago
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Moise Kean'den müjdeli haber!
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24 Şubat 2025 12:49
Fiorentina forması giyen Moise Kean'dan sevindiren haber geldi.

Fiorentina, Hellas Verona ile oynanan maçta girdiği ikili mücadele sonrası kafa travması geçiren ve hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki futbolcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

İtalyan ekibi, golcü futbolcunun testlerinde de negatif bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Fiorentina'da bu sezon 30 maçta süre bulan Kean, 19 gol attı ve 2 asist yaptı.


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