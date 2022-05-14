MKE Ankaragücü, Süper Lig kutlamalarının programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün 21 Mayıs Cumartesi günü, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesini kutlayacağı etkinliklerin programı belli oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün "Şampiyonluk gecesi" diye duyurduğu kutlamalar, MKE Ankaragücü Kulübünün kuruluş yılını temsilen saat 19.10'da başlayacak.



Ulus'taki 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde gerçekleşecek kutlamalarda, sanatçı performansları ve çeşitli görsel gösteriler olacak.



Şarkıcı Demet Akalın başta olmak üzere birçok ismin konser vereceği gecede, Ankara'yla özdeşleşmiş seymen gösterisi de yapılacak.





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