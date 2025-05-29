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MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın alacakları ödendi

MKE Ankaragücü Kulübü, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın alacaklarının ödendiğini duyurdu.

calendar 28 Mayıs 2025 19:05 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 01:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın alacakları ödendi
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MKE Ankaragücü Kulübü, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın alacaklarının ödendiğini açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Renaldo Cephas'a yapılması gereken ödeme gerçekleştirilmiş olup futbolcumuzun kulübümüzle sözleşmesini feshetme hakkı ortadan kalkmıştır." denildi.


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