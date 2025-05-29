MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın alacakları ödendi

MKE Ankaragücü Kulübü, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın alacaklarının ödendiğini açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Renaldo Cephas'a yapılması gereken ödeme gerçekleştirilmiş olup futbolcumuzun kulübümüzle sözleşmesini feshetme hakkı ortadan kalkmıştır." denildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Renaldo Cephas'a yapılması gereken ödeme gerçekleştirilmiş olup futbolcumuzun kulübümüzle sözleşmesini feshetme hakkı ortadan kalkmıştır." denildi.
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