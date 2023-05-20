MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan, Ümraniyespor maçı öncesi 'hakem' açıklaması:

''Takımın potansiyeliyle bu ligde rahat kalacağını düşünüyorum"



"Açıkça söylemek gerekirse başarısızız. Çünkü beklediğimizin çok altındayız. Bunun bizden kaynaklanan yanı da hakem kararlarından kaynaklanan yanı da var. Tartışmasız 12 puanımız gitti. Dolaylı olarak da 17-18 puanımız gitti. Maç başı 1,5 puan alırız diye bekliyordum, hedefimiz 2 puandı. Şu anda o hedeften uzağız. Maalesef hala düşmeyle ilgili sancılar yaşıyoruz. Takımın potansiyeliyle bu ligde rahat kalacağını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz var. Önümüzde dört lig, bir kupa maçımız var. Buraları hasarsız geçmek istiyoruz."



Bir basın mensubunun sezon sonu başkanlığına devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya Koca, "Sezon gerekli açıklamaları yaparım. Şu ortamda bu konuları konuşmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Kulübe zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmem. Takımın nereden nereye geldiğiyle ilgili sezon sonunda bir mali genel kurul yapmayı düşünüyorum." cevabını verdi.





Koca, HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacakları maçı hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:Bu yıl sportif anlamda istedikleri konumda olmadıklarını vurgulayan Koca, şunları kaydetti: