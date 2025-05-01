Milwaukee Bucks, süper yıldızı Giannis Antetokounmpo ile kritik bir dönemece giriyor. Damian Lillard'ın yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle 2025–26 sezonunun büyük bölümünü kaçırması beklenirken, gözler yeniden Antetokounmpo'nun geleceğine çevrildi.



Milwaukee'nin uzun yıllardır hem saha içi hem de dışındaki lideri olan Antetokounmpo, şu sıralar takımıyla birlikte kalmaya devam ediyor gibi görünse de, kulislerdeki sessizlik büyük bir belirsizliği de beraberinde getiriyor.



ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre, Antetokounmpo cephesi şimdiye kadar herhangi bir ayrılık sinyali vermedi.



"Giannis ve temsilcileri, hakkında çıkan spekülasyonları tamamen susturmak için ciddi bir çaba gösterdi. Şu anda tamamen Bucks'a odaklanmış durumda," ifadelerini kullanan Windhorst, bu sessizliğin hem organizasyon içinde hem de lig genelinde bir tür 'gizem' halini aldığını belirtti.



Antetokounmpo'nun planlarının net olmaması, diğer NBA takımlarının da yaz dönemine yönelik stratejilerini şekillendirmesini zorlaştırıyor. Windhorst, birçok takımın Giannis'in durumuna göre hamle yapmayı planladığını ve hatta bazı yıldız oyuncuların takas pazarına çıkma kararlarını dahi bu gelişmelere göre erteleyebileceğini söyledi.



"Bu, NBA yaz döneminin en büyük soru işaretlerinden biri olacak. Pek çok takım, Giannis'i potansiyel olarak elde edilebilecek en büyük parça olarak görüyor."



Antetokounmpo'nun önümüzdeki haftalarda Bucks yönetimiyle bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yapması bekleniyor. Bu görüşmelerde takımın geleceği, kadro planlaması ve özellikle Lillard'ın yokluğunda şampiyonluk hedefinin sürdürülebilir olup olmadığı masaya yatırılacak.



Hatırlanacağı üzere Giannis, 2023 Ekim ayında Lillard takasının hemen ardından üç yıllık, 186 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atmış ve organizasyona olan bağlılığını yinelemişti. Oyuncunun 2027 yazı için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve bu durum ona ciddi bir hareket alanı sağlıyor.



Giannis daha önce de 2020 yılında Jrue Holiday hamlesi sonrası benzer bir bağlılık göstermiş, bu karar kısa süre içinde 2021 NBA şampiyonluğuna dönüşmüştü. Ancak şu anda Milwaukee'nin önündeki tablo çok daha karmaşık.



Lillard'sız geçecek uzun bir sezon öncesi, tüm gözler yeniden Giannis'te. Bucks bir kez daha sadakate mi güvenecek, yoksa Yunan yıldız bu kez rotasını mı değiştirecek?



