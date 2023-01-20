Milliler, Yunanistan'a set vermedi

Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
Abone Ol
Milliler, Yunanistan'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2023 21:17
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin birinci ayağında Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibini 25-17, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, 2'de 2 yaptı.

Grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, yarın saat 17.30'da B Grubu ikincisi Romanya ile karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ