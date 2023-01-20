Milliler, Yunanistan'a set vermedi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin birinci ayağında Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.
Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda Yunanistan ile karşılaştı.
Rakibini 25-17, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, 2'de 2 yaptı.
Grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, yarın saat 17.30'da B Grubu ikincisi Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda Yunanistan ile karşılaştı.
Rakibini 25-17, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, 2'de 2 yaptı.
Grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, yarın saat 17.30'da B Grubu ikincisi Romanya ile karşı karşıya gelecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ