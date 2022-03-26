Milliler, İsrail'e mağlup: 3-1

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Milli Takımımız, İsrail'e 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
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Milliler, İsrail'e mağlup: 3-1
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26 Mart 2022 21:24
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta İsrail ile karşılaşan milli takımımız, rakibi karşısında aldığı 3-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

ETO Park'da oynanan maçta İsrail'in gollerini 32. ve 35. dakikada Dor Turgeman, 66. dakikada Sean Herd kaydederken, milli takımımızın tek golü 42. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi.

İkinci maçından da mağlup ayrılarak henüz puanla tanışamayan milli takımımız grubun 4. sırasında bulunurken, İsrail 4 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Milliler gruptaki diğer maçını Macaristan'a karşı, İsrail ise İskoçya'ya karşı oynayacak.
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