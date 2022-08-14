Milli voleybolcular, Kamerun'a direnemedi: 3-1

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol takımı yarı final mücadelesinde Kamerun'a 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Milli voleybolcular, Kamerun'a direnemedi: 3-1
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14 Ağustos 2022 19:20
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkek voleybolunda Türkiye, yarı finalde Kamerun'a 3-1 yenildi.

Kamerun finalde İran'la oynama hakkı elde ederken, ay-yıldızlı ekip Azerbaycan'la bronz madalya maçına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları 15 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Abdalbgi Nasreldin (Suudi Arabistan)

Kamerun: Awal, Derrick, Christophe, Kony, Elie, Arthur (Brandon, Vanel, Arnaud, Adam, Vanel, Ivan)

Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kirkit, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 25-23, 25-18, 22-25, 25-20

Süre: 112 dakika (26, 28, 26, 32)

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