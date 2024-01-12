Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a veda etti

Avustralya Açık'ta ana tabloya kalmak için mücadele eden Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a veda etti
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12 Ocak 2024 13:14
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya kalmak için mücadele eden Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turunda, dünya 189 numarası Lulu Sun ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden 21 yaşındaki milli tenisçi, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu.

Son sette rakibine 6-2 üstünlük kuran Sun, korttan 2-1 galip ayrılarak ana tabloya kalan taraf oldu.

 
 
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