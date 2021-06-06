Milli Takım 6'da 6 ile Dörtlü Final'de!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nu 6'da 6 ile namağlup tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım 6'da 6 ile Dörtlü Final'de!
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06 Haziran 2021 19:47
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu 6. ve son maçında Çekya'yı 3-1 yenerek, grubunu namağlup lider tamamladı.

Grupta çıktığı 6 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza atan ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece iki set verdi.

A Milli Takım, 19-20 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon: Desportivo Municipal de Santo Tirso

Hakemler: Pedro Lopes Pinto (Portekiz), Dominik Biegajlo (İngiltere)

Çekya: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Hadrava, Spulak, Adam Bartos, Michalek, Pavel Bartos)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer, Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Arda Bostan)

Setler: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25

Süre: 98 dakika (23, 22, 26, 27)

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