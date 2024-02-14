Milli sporcular, Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın son ayağında yarışacak

Milli sporcuların da piste çıkacağı Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 6. ve son ayağı, 16-18 Şubat tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Gdansk kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 30 ülkeden 104 sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'den Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ mücadele edecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Gdansk kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 30 ülkeden 104 sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'den Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ mücadele edecek.