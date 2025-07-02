Milli sporcu Nusrat Allahverdi'den Avrupa zaferi!

Milli sporcu Nusrat Allahverdi, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.

calendar 02 Temmuz 2025 22:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Nusrat Allahverdi'den Avrupa zaferi!
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde mücadele eden Nusrat, 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Bir diğer milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.40 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

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