Milli sporcu Gülistan Gönen bilek güreşinde yeni başarılar peşinde

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda gümüş, sol kolda ise bronz madalya kazanan Gülistan Gönen, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.Sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Gülistan Gönen, sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle iki yıl önce bilek güreşiyle ilgilenmeye başladı.Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Kamil Taydemir ile okulun spor salonunda çalışmalara başlayan 15 yaşındaki Gülistan, ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler aldı.Bugüne kadar 20 madalya kazanan Gülistan, son olarak 30 Mayıs-3 Haziran'da Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı 60 kiloda sağ kolda ikinci, sol kolda ise üçüncü oldu.Gülistan Gönen, eylülde Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencisi Gülistan Gönen, AA muhabirine, sınıfta tüm öğrencileri bilek güreşinde yendiğini, ardından sınıf öğretmeniyle de bilek güreşi yaptığını söyledi.Onu da yenince sınıf öğretmeninin beden eğitimi öğretmenine durumu anlattığını belirten Gülistan, şöyle konuştu:Gülistan Gönen, bu yıl Aksaray'da birincilik, bölgede çift kolda birincilik, Avrupa Kupası seçmelerinde sol kolda birincilik, sağ kolda ise ikincilik elde ettiğini vurguladı.Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Gülistan,diye konuştu.Antrenör Kamil Taydemir ise Gülistan Gönen'in Avrupa Şampiyonası'nda derece almasıyla çok gururlandığını kaydetti.Gülistan'ın final müsabakasını telefondan takip ettiğini anlatan Taydemir,ifadelerini kullandı.