Milli sporcu Birgül Erken'den altın madalya

Milli sporcu Birgül Erken, Moldova'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Birgül Erken'den altın madalya
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25 Kasım 2024 19:24
Milli sporcu Birgül Erken, Moldova'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda altın madalya kazandı.

Milli serbest dalışçı Birgül Erken, Esenyel Partners sponsorluğu Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Aida Moldova Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda Erken Dinamik Apnea Çift Palet kategorisinde yarıştı.

Geçen yıl dünya rekoru kırarak adını serbest dalış tarihine yazdıran Birgül Erken, organizasyonda altın madalya kazandı. Milli sporcu ayrıca bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Çanakkale Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan milli sporcu Birgül Erken, bu başarısını 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşlarına ve eğitim camiasına ithaf etti.

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