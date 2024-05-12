Milli pentatletlerden erken veda

Milli pentatletler, Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında yarıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli pentatletlerden erken veda
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12 Mayıs 2024 14:19
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'da düzenlenen 4. ayağına katılan milli sporculardan İpek Akşin ve Buğra Ünal, yarı final, Yaren Nur Polat ise ilk turda elendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.

İpek 1061, Buğra da 1149 puanla yükseldiği yarı finalde yarışmaya veda etti.

Yaren Nur ise 1045 puan topladığı ilk turu geçemedi.

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