25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Milli para yüzücü Defne Kurt, dünya şampiyonu oldu

Türkiyeyi temsil eden defne dünya şampiyonu olarak Türk halkını gururlandırdı

calendar 25 Eylül 2025 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para yüzücü Defne Kurt, dünya şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Singapur'da devam eden Dünya ParaYüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre DefneKurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.

Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
