Milli para yüzücü Defne Kurt, dünya şampiyonu oldu

Singapur'da devam eden Dünya ParaYüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre DefneKurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.
Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.
