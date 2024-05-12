Milli para karateci Nesrin Cavadzade Avrupa şampiyonu!

Avrupa Para Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Nesrin Cavadzade, kadınlar K30 kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda madalya müsabakaları tamamlandı.
Nesrin Cavadzade, finalde ev sahibi ülkeden Julija Karadakic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler K30 kategorisinde yarışan Berkay Uslu ise 3'üncülük maçında karşılaştığı İspanyol Vicente Yanguez'i yenerek bronz madalya aldı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda madalya müsabakaları tamamlandı.
Nesrin Cavadzade, finalde ev sahibi ülkeden Julija Karadakic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler K30 kategorisinde yarışan Berkay Uslu ise 3'üncülük maçında karşılaştığı İspanyol Vicente Yanguez'i yenerek bronz madalya aldı.
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