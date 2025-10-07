Milli para atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya!

Milli para atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 3 madalya kazandı.

calendar 07 Ekim 2025 22:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda yarın Ankara'da VakıfBank'a karşı oynayacakları maçı kazanacaklarına emin olduğunu belirtti.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem ve Arelya Karasoy Koçaş ile FB TV'ye açıklamada bulunan Demirel, şunları kaydetti:

"Ali Bey'in yönetimi ve voleybol şube yetkilileri, çok iyi bir takım kurdu. Zaten Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, Fenerbahçe'mizin gururu. Antrenmanı da seyrettim, çok iyi hazırlanmış bir takımımız var. Çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Biletler de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Taraftarlarımızla beraber hep beraber kupayı kaldıracağız."


Kaptan Eda Erdem ise "Evet, yarın sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Uzun zamandır taraftarlarımızla beraber sahada ter dökmeyi bekliyorduk. Rakibimiz VakıfBank ve iki ekip birbirini çok iyi tanıyor. Henüz sezonun başı ama iyi idman yapıyoruz. Bu salonun da çok güzel enerjisi ve atmosferi olduğunu düşünüyorum. Daha önce de burada kupa kaldırdık. Heyecanla maçımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arelya Karasoy Koçaş da "Çok heyecanlıyız. Sezonun ilk kupasını kazanmak için oynayacağız. Bizim için çok önemli olan bir rakiple karşılaşacağız. İki takım da çok iyi ve yeni transferleri var. Ortaya kaliteli ve zevkli bir oyun koyacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.