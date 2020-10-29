Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'in üst üste 3. şampiyonluk hedefi

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağında üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek için piste çıkacak.

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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'in üst üste 3. şampiyonluk hedefi
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29 Ekim 2020 15:55
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağında üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek için piste çıkacak. 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED katkılarıyla yarışan milli sporcu Ayhancan Güven, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Porsche Carrera Cup Fransa'nın Barcelona Katalonya pistinde koşulacak son ayağında mücadele edecek. 

Final öncesi 146 puanla şampiyonada lider konumunda yer alan Red Bull sporcusu Güven, son 2 sene şampiyon olarak tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa turnuvasında 3. şampiyonluk hedefiyle direksiyon başına geçecek. 31 Ekim Cumartesi günü TSİ 12.15'de başlayacak sıralama turlarının ardından, ilk yarış aynı gün 15.30'da, ikinci yarış ise Pazar günü 13.30'da start alacak. 

TOSFED açıklamasında "Porsche Carrera Cup Fransa YouTube ve Facebook sayfalarından canlı olarak yayımlanacak yarışlarda, Porsche Junior pilotu milli sporcu Ayhancan Güven'i 3. kez şampiyon olarak görmek dileğiyle başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPA Francorchamps pistinde koşulan 4. ayak yarışlarında bir dördüncülük ve bir birincilik alarak 146 puanla şampiyona liderliğini pekiştirmiş, son 5. ayak yarışları öncesi üçüncü şampiyonluğu için önemli avantaj elde etmişti. 

 


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