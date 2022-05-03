Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek

Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları 4 Mayıs Salı günü Bulgaristan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek
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03 Mayıs 2022 18:04
Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları 4 Mayıs'ta Bulgaristan'da start alacak.

Filibe kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli okçu yarışacak.

Müsabakaların 7 Mayıs'ta sona ereceği Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Efe Gürkan Maraş

Kadınlar: Gülnaz Büşranur Çoşkun, Aslı Er, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran

Makaralı yay

Erkekler: Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney

Kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer

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