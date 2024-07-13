Milli okçular, Avrupa Gençlik Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Milli okçular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Şampiyonası'nı 6'sı altın 13 madalyayla zirvede tamamladı.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Ploieşti kentindeki organizasyonun son gününde yapılan bireysel madalya müsabakalarında, 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.



Milli okçulardan Yağız Sezgin, Hazal Burun ve Elif Berra Gökkır altın madalya kazanırken, Arda Ege Dönmezgüç ve Berkay Akkoyun gümüş madalya aldı.



Türkiye, 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyonda takım müsabakalarında 3 altın ve 5 gümüş madalya kazanmıştı.



Böylece 21 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 6 altın ve 7 gümüş olmak üzere 13 madalyayla tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.





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