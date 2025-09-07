07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-084'
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-380'
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki son yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da gerçekleştirilen 9. ayağının son yarışını ikinci sırada tamamladı.

07 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki son yarışta ikinci oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da gerçekleştirilen 9. ayağının son yarışını ikinci sırada tamamladı.

Can Öncü, Fransa'da 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'ndeki 19 turluk hafta sonunun son ana yarışında da damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, Fransa'da dün koşulan ilk yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada geçmişti.


Fransa'da ikinci ana yarışı, Pata Yamaha Ten Kate Racing takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar genel klasmanında Stefano Manzi 344 puanla birinci, milli motosikletçi Can Öncü ise 275 puanla ikinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da 214 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alcaniz şehrinde MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.

