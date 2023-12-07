Milli kick boksçular, Dünya Şampiyonası'nda gururlandı

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan Emre Karaca ve ikinci olan Güler Deniz Topuz, Türkiye'ye madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor.



Portekiz'in Albufeira kentinde 17-26 Kasım'da 70 ülkeden 2 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, "full contact" kategorisinde 33 yaşındaki Emre Karaca 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu, 23 yaşındaki Güler Deniz Topuz 56 kiloda ikinciliği elde etti.



Başarılarıyla kürsüde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşayan milli sporcular, altın ve gümüş madalya kazanmaktan mutluluk duyuyor.



Emre Karaca: "Başka ülkelerde İstiklal Marşı'nı okutmak gurur verici"



Dünya şampiyonu Emre Karaca, AA muhabirine, başka ülkelerde İstiklal Marşı'nı okutmanın gurur verici olduğunu söyledi.



Milli duygularla ringe çıktıklarını belirten Emre Karaca, "Yıllardır ringde dövüşüyorum, dünya şampiyonluğu nasip olmamıştı. Yıllar sonra 2022'de Avrupa, 2023'te dünya şampiyonu oldum. İşin içine milli duygular girdiği zaman yaptığınız maç da çok farklı oluyor. Orada mücadele ederken kimse isimle tezahürat yapmıyor, herkes 'Türkiye' veya 'Kırmızı beyaz' şeklinde tezahürat yapıyor." diye konuştu.



Emre Karaca, madalyaya ulaşmanın kolay olmadığına işaret ederek, "Oraya Türk Milli Takımı olarak gittik. Aramızdan 10 dünya şampiyonu çıktı. Bu işin üst seviyesi; Avrupa ve dünya şampiyonalarıdır. Çok şükür biz de bunu başardık." ifadelerini kullandı.



Güler Deniz Topuz: "Gümüş madalya gelecek turnuvalara umut oldu"



Dünya ikincisi Güler Deniz Topuz, şampiyonaya yoğun çalışmayla hazırlandıklarını kaydetti.



Güler Deniz Topuz, final maçından önce sakatlandığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Çok umutluyduk altın madalyayı getirmek için ama yine de madalya alarak ailemi, ülkemi ve hocalarımı çok gururlandırdım. Dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı getirdim. Ayağımın altındaki yara nedeniyle final maçında istediğim gibi oyun kuramadım. Final maçımı kaybettim ama ülkeme getirdiğim gümüş madalyanın gururunu yaşıyorum."



Gümüş madalyanın gelecek turnuvalar için umut olduğunu, her zaman altın madalya hedeflediğini vurgulayan Güler Deniz Topuz, bunun için azimle çalıştıklarını, antrenörlerinin her zaman kendisini desteklediğini ifade etti.



Güler Deniz Topuz, Portekiz'de kürsüye çıkmanın gurur verici olduğunu, takım olarak şampiyon olmanın da mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Federasyonumuza, Kulüp Başkanımıza ve Darıca Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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