Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Milli sporcuların da katılacağı Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 9-11 Şubat tarihlerinde Gürcistan'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
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07 Şubat 2024 13:07
Son güncelleme 07 Şubat 2024 13:47
Milli sporcuların da katılacağı Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 9-11 Şubat tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda 49 ülkeden 1160 sporcu yarışacak.

İstanbul ve İzmir'de iki kamp döneminden geçen 43 milli sporcu, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

21 yaş altında 13, gençlerde 12 ve ümitlerde 11 Türk sporcu, bireysel müsabakalarda mücadele edecek. Genç ve ümit sporculardan oluşan takım kata yarışmalarında ise 7 Türk karateci yer alacak.

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