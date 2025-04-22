Milli judocular, 'ilk büyük sınav'ını Karadağ'da verecek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yarın Karadağ'da başlayacak 2025 Avrupa Şampiyonası'nı, Los Angeles 2028 Olimpiyatları kadrosunu oluşturma yolunda ilk prova olarak gördüklerini söyledi.



Judoda yılın ilk büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 23-27 Nisan tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenecek. 47 ülkeden 423 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.



Kadınlarda Tuğçe Beder (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo), erkeklerde ise Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), İbrahim Demirel (73 kilo), Muhammet Mustafa Koç (81 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo) ve Recep Ergin (+100 kilo) tatamiye çıkacak.



Turnuva öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan federasyon başkanı Sezer Huysuz, "yılın ilk büyük provası" dediği Avrupa Judo Şampiyonası'nın hazırlıklarına ilişkin, "Olimpiyat sonrası süreçte geçirilen sakatlıklar, diğer sporcularımızın eksiklerini gidermeyle beraber ocak ayındaki Türkiye Şampiyonası'yla tekrar takımımızı bir araya getirdik. O arada uluslararası turnuvalara katıldık. Grand slam, grand prix'lere... Bunlarda madalya alan sporcularımızla beraber genç bir ekibi, Avrupa Şampiyonası'nda deneyeceğiz. Hem buradan hem dünya şampiyonasından çıkacak netice itibarıyla Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kadarki kadromuzu belirleyeceğiz. Bununla beraber bir B takımımız var. B takımımızda uluslararası turnuvalarda madalya alanlar var. Avrupa Şampiyonası'nda yer bulamadılar ama bundan sonraki süreçte güzel madalyalar alırlarsa onları 2028 kadrosuna ekleyip geniş bir kadroyla 2028'e hazırlanacak bir ekibimiz var. Açık söyleyeyim bu yıla, altyapı ve tamamen sporcularımızın gelişimi için 2028'e doğru yavaş yavaş 2025 hazırlığı olarak bakıyoruz. İlk büyük sınavımızı da inşallah Karadağ'da verip güzel bir neticeyle ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"2-3 madalya bizim için ilk etapta yeterli"



Geçen yıl madalya sayısı bakımından en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdiklerini hatırlatan Huysuz, bu sene çıtayı nereye koydukları sorusuna, "Avrupa şampiyonalarında çok büyük madalyalar kazanmış bir camia değiliz ama 2024 Avrupa Şampiyonası bizim için çok iyi geçmişti. Olimpiyat senesinde 4 madalya aldık. Şimdi burada madalya alacak sporcularımız var. Bir de genç olup takıma yeni katılmış ama gelecek vadeden 2028 gibi 2032 gibi olimpiyatlara katılıp ülkemizi başarılara taşıyacak sporcularımız var. Tabii burada madalya beklediğimiz sporcularımız var. En azından 2-3 madalya alacağımızı düşünüyorum. Bizim için ilk etapta yeterli bir madalya sayısı. Önemli olan sonraki süreçte dünya şampiyonası ve 2028'e nasıl hazırlanacağımız. 2021'de altın madalya almıştık. 2023'te aynı şekilde altın madalya aldık. Hesabımız, hem kaliteli sporcu hem de madalya sayısını arttıracak sporcuları arttırabilmek. Yani havuzumuzda şu anda 12 sporcu varsa biz bunu 20-25'e çıkartıp oradan daha çok madalyayla, daha çok sporcuyla Avrupa şampiyonasına katılıp kaliteli sporcularımızla bu sefer daha başarılı çıkacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.



"İnşallah hem 23 Nisan bayram havasında geçer hem de bizim için güzel bir başarı olur"



Takımca madalya alma şanslarının yüksek olduğunu da dile getiren Huysuz, "Burada bu sefer takım olarak şanslıyız. Takım olarak da burada madalya alabiliriz. Bunu daha önce yaptık. Ferdi olarak tabii ki madalya bekliyoruz yani. Ağır sıkletlerde hem kadın hem erkek. İşte 73 kiloda, 60 kiloda, 66 kiloda bunlardan madalya bekliyoruz. 81 kilomuz Vedat Albayrak geçen Gürcistan'da en zor turnuvada altın madalya kazandı. Hilal aynı şekilde. Ama takım olarak da iyi bir takımız. Sıkletler bize uyuyor. Mesela burada 90 kilomuz Mikail şu anda yarışmıyor. Olimpiyata katılan sporcumuz. Orada bir boşluğumuz var. Geri kalan sporcularımızla takım olarak da madalya alabileceğimizi düşünüyorum. Katılan 17 ülke var şu anda takım müsabakasına. En şanslılardan biri de biziz." yorumunu yaptı.



Huysuz, şampiyonanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:



"Tabii bizim için 23 Nisan çok önemli. Dünya çocukları için çok önemli. Bizim judocu kardeşlerimiz için de inşallah bu hem bir bayram havasında hem de güzel bir atmosferde güzel bir başarıyla taçlandırılır. Hem ülkemizin çocuklarına hem de ülkemize armağan etmiş oluruz. Bu yıl 23 Nisan'la beraber start veriyoruz Avrupa Şampiyonası'na. İnşallah hem 23 Nisan bayram havasında geçer hem de bizim için güzel bir başarı olur."



